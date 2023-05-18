Волгоградский треш-стример угрожал убить девушку в прямом эфире

ГУ МВД по Волгоградской области сообщает, что полиция Волгограда задержала треш-стримера, который угрожал убить девушку во время прямого эфира в соцсетях.

Уточняется, что в полицию обратилось несколько зрителей прямого эфира. По словам очевидцев, во время трансляции треш-стример наставил пистолет на девушку, при этом у последней были видны следы побоев.

«В кратчайшие сроки полицейские установили место событий и личность угрожавшего. 30-летний мужчина задержан в квартире в Краснооктябрьском районе Волгограда. Там же с различными травмами обнаружена 18-летняя жительница областного центра», – сказано в сообщении.

Согласно данным ведомства, мужчину задержали, у него был при себе травматический пистолет. Пострадавшую госпитализировали. В данный момент полиция проводит проверку обстоятельств инцидента.