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В Красноярском крае сошли с рельсов пять вагонов грузового поезда

Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Камарчага - Балай в Красноярском крае, пострадавших нет, возможны задержки пассажирских поездов. Об этом в четверг в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Красноярской железной дороги.

В Красноярском крае сошли с рельсов пять вагонов грузового поезда
© РИА Новости

"18 мая, в 20:04 (16:04 мск), на перегоне Камарчага - Балай произошел сход пяти вагонов грузового поезда. В результате происшествия пострадавших нет, угрозы экологии нет. Возможны задержки пассажирских поездов", - говорится в сообщении.

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По данным Красноярской железной дороги, для устранения последствий к месту направлены восстановительные поезда со станций Красноярск и Саянская. "Причины происшествия выясняет специальная комиссия Красноярской железной дороги", - уточнили в пресс-службе.

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