В Красноярском крае сошли с рельсов пять вагонов грузового поезда

Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Камарчага - Балай в Красноярском крае, пострадавших нет, возможны задержки пассажирских поездов. Об этом в четверг в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Красноярской железной дороги.