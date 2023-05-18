Угрожавший расправой во время стрима россиянин задержан

"В Волгограде полицейские задержали мужчину, который угрожал девушке расправой во время интернет-трансляции. 30-летний мужчина задержан в квартире в Краснооктябрьском районе Волгограда. Там же с различными травмами обнаружена 18-летняя жительница областного центра. Ее доставили в медицинское учреждение. В жилище изъят зарегистрированный травматический пистолет", - говорится в сообщении.