Угрожавший расправой во время стрима россиянин задержан

Полицейские Волгограда задержали 30-летнего мужчину, который устроил прямую трансляцию в интернете и держа пистолет угрожал убийством девушке. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
"В Волгограде полицейские задержали мужчину, который угрожал девушке расправой во время интернет-трансляции. 30-летний мужчина задержан в квартире в Краснооктябрьском районе Волгограда. Там же с различными травмами обнаружена 18-летняя жительница областного центра. Ее доставили в медицинское учреждение. В жилище изъят зарегистрированный травматический пистолет", - говорится в сообщении.
По данным регионального главка, в полицию обратились несколько человек, которые сообщили, что в одной из социальных сетей во время прямой трансляции неизвестный угрожал расправой девушке, держа в руках предмет, похожий на огнестрельное оружие.