В Белгородской области опровергли информацию о попытке диверсантов проникнуть в РФ

Информация о том, что украинская разведывательно-диверсионная группа (ДРГ) накануне якобы пыталась проникнуть на территорию Российской Федерации, не соответствует действительности. Об этом сообщил Оперативный штаб Белгородской области в Telegram-канале.

Фото: Пресс-служба Центрального военного округа/mil.ru Пресс-служба Центрального военного округа/mil.ru

«По последним подтвержденным данным, вчера, 19 мая, на границе Белгородской области планово велась работа Вооруженных Сил РФ», — говорится в сообщении.

В оперштабе призвали не поддаваться провокациям, сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Ранее Telegram-канал Shot со ссылкой на источник сообщал, что при попытке проникнуть в Белгородскую область ранения получили четверо членов украинской разведывательно-диверсионной группы.