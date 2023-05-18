В российском регионе загорелся ангар на площади две тысячи квадратных метров

В Калужской области загорелся производственный ангар, площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров. Об этом сообщили МЧС России.

В строении расположено производство пластиковой мебели, уточнил собеседник агентства.

В тушении пожара задействованы 20 человек личного состава и шесть единиц техники, добавили в пресс-службе.