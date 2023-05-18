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Сына директора "Гемотеста" шантажом заставили взять кредиты и перевести деньги незнакомцам

Неизвестные злоумышленники заставили сына гендиректора сети лабораторий "Гемотест" Рудема Газиева Акима взять несколько кредитов, перевести деньги на указанные счета, а потом вынудили выехать из столицы, угрожая причинить вред близким.

Сына директора «Гемотеста» шантажом заставили взять кредиты
© РИА Новости

Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк в четверг, в результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что злоумышленники с помощью психологических приемов вошли в доверие к молодому человеку, используя некоторые сведения о его семье.

"Убедили взять несколько крупных кредитов и перечислить денежные средства на указанные ими счета. Затем, шантажируя опасностью, которая якобы угрожает ему и его близким, заставили выехать из столицы", - рассказала она.

По указанию незнакомцев, которые представлялись сотрудниками правоохранительных ведомств, молодой человек оставил в Пушкине свою машину, выбросил телефоны и на такси отправился во Владимирскую область. Там он жил в квартире, которую арендовали злоумышленниками. Он думал, что так спасает свою семью. Тем временем аферисты вымогали у его родителей деньги.

"В настоящее время жизни студента ничего не угрожает. Полицейскими принимаются меры к розыску лиц, причастных к преступлению", - добавила представитель ведомства.

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