Сына директора «Гемотеста» шантажом заставили взять кредиты

Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк в четверг, в результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что злоумышленники с помощью психологических приемов вошли в доверие к молодому человеку, используя некоторые сведения о его семье.

"Убедили взять несколько крупных кредитов и перечислить денежные средства на указанные ими счета. Затем, шантажируя опасностью, которая якобы угрожает ему и его близким, заставили выехать из столицы", - рассказала она.

По указанию незнакомцев, которые представлялись сотрудниками правоохранительных ведомств, молодой человек оставил в Пушкине свою машину, выбросил телефоны и на такси отправился во Владимирскую область. Там он жил в квартире, которую арендовали злоумышленниками. Он думал, что так спасает свою семью. Тем временем аферисты вымогали у его родителей деньги.