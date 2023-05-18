Суд взыскал с блогера Эдварда Била 302 тысячи рублей
Суд взыскал с блогера Эдварда Била 302 тысячи рублей на лечение пострадавшей в ДТП на Смоленской площади. Об этом стало известно в четверг, 18 мая.
По словам защиты блогера, женщина поправляла здоровье частично на средства фонда медицинского страхования. Как сообщил ТАСС, фонд взыскал стоимость лечения в качестве компенсации с Била.
Авария, в которой пострадала женщина, произошла 1 апреля 2021 года на Смоленской площади. Блогер выехал на своем Audi на встречную полосу и врезался в Volkswagen Polo. В результате происшествия серьезно пострадала консультант Госдумы Мария Артемова. Ее госпитализировали в реанимацию Больницы № 1 имени Пирогова.