Суд взыскал с блогера Эдварда Била 302 тысячи рублей на лечение пострадавшей в ДТП на Смоленской площади. Об этом стало известно в четверг, 18 мая.

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По словам защиты блогера, женщина поправляла здоровье частично на средства фонда медицинского страхования. Как сообщил ТАСС, фонд взыскал стоимость лечения в качестве компенсации с Била.