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Власти Cевастополя объяснили громкие звуки в городе

Громкие звуки в Севастополе связаны с тренировкой российского флота. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram.

Власти Cевастополя объяснили громкие звуки в городе
© Lenta.ru

«Громкие звуки в городе — это флот проводит на Северном молу тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО), включающие в себя проведение учебных стрельб», — объяснил он.

Развожаев подчеркнул, что обстановка в городе спокойная.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно пытаются атаковать Крым и Севастополь с помощью беспилотников. О последней из таких атак сообщалось в конце апреля.

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