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В Югре локализовали лесной пожар на площади 1,2 тыс. кв. м

Спасатели локализовали возгорание леса возле одного из микрорайонов Югорска Ханты-Мансийского автономного округа на площади 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщила администрация Югорска.

В Югре локализовали лесной пожар
© РИА Новости

"Сегодня в 12:50 (12:50 мск) на пункт пожарной связи поступило сообщение о горении лесного массива, примыкающего к 19 микрорайону Югорска в районе улицы Доброй. По прибытию пожарных расчетов было обнаружено возгорание леса. Площадь горения составила 1,2 тыс. кв. м", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пожар локализован, угрозы нет.

"Предварительная причина пожара - поджог", - уточнили в администрации.

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