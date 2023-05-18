В Югре локализовали лесной пожар

"Сегодня в 12:50 (12:50 мск) на пункт пожарной связи поступило сообщение о горении лесного массива, примыкающего к 19 микрорайону Югорска в районе улицы Доброй. По прибытию пожарных расчетов было обнаружено возгорание леса. Площадь горения составила 1,2 тыс. кв. м", - сказано в сообщении.