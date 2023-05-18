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Фигурантка дела Баталовых Дрожжина прибыла в суд в сопровождении врачей

Актриса Наталья Дрожжина приехала на заседание в Замоскворецкий суд Москвы в сопровождении медиков. Об этом сообщает «Пятый канал».

Дрожжина прибыла в суд в сопровождении врачей
© РИА Новости

Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина обвиняются в незаконной приватизации недвижимости покойного артиста Алексея Баталова. Отмечается, что 74-летняя актриса недавно пережила инсульт и госпитализацию. На данный момент ее супруг заключен под стражу.

По данным издания, представитель гособвинения призвал взыскать с Дрожжиной штраф в размере 200 тыс. рублей и отправить ее в колонию на 6 лет. Цивину же запросили семь лет тюрьмы с штрафом в 400 тыс. рублей. Приговор огласят 26 мая.

Разбирательства с недвижимостью Алексея Баталова начались в октябре 2019 года. Дрожжина утверждала, что доверенность на управление имуществом хотели оформить Баталов и его жена Гитана Леонтенко. Вдова артиста уверена, что была введена мошенниками в заблуждение при подписании документов. Также в деле фигурирует нотариус Дмитрий Бублий, который признался, что регистрировал поддельные документы. Другие обвиняемые не признают вину.

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