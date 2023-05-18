Дрожжина прибыла в суд в сопровождении врачей

Актриса Наталья Дрожжина приехала на заседание в Замоскворецкий суд Москвы в сопровождении медиков. Об этом сообщает «Пятый канал».

Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина обвиняются в незаконной приватизации недвижимости покойного артиста Алексея Баталова. Отмечается, что 74-летняя актриса недавно пережила инсульт и госпитализацию. На данный момент ее супруг заключен под стражу.

По данным издания, представитель гособвинения призвал взыскать с Дрожжиной штраф в размере 200 тыс. рублей и отправить ее в колонию на 6 лет. Цивину же запросили семь лет тюрьмы с штрафом в 400 тыс. рублей. Приговор огласят 26 мая.