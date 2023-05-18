Два Ил-76 вылетели в Курганскую область на тушение лесного пожара

В Щучанском муниципальном округе Курганской области ликвидируют природный пожар площадью 10 га, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по региону.

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По информации ведомства, угрозы для населенных пунктов Никитино и Михайловка, где рядом горят леса, нет. В эти села администрация округа направила автобусы, власти также развернули пункт временного размещения на базе комплекса отдыха и развития в селе Чумляк.

К ликвидации пожара привлекли 123 человек, 30 единиц техники. Кроме того, к месту направлены два самолета-танкера Ил-76.