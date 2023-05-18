Италия столкнулась с разрушительным наводнением

Из-за сильных штормов более 20 рек, находящиеся в разных частях страны, вышли из берегов. Ситуация привела к наводнениям и оползням. Большой ущерб был нанесен региону Эмилия-Романья. В итоге некоторые итальянцы остались без жилья, а часть сельскохозяйственных компаний потеряли весь урожай.