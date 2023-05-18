Экс-полицейских осудили за взятки на съемках сериала «Чикатило»

Дорогомиловский районный суд приговорил бывшего начальника управления охраны общественного порядка ГУ МВД Сергея Кулишова и его сотрудника Виталия Фокина к срокам в колонии за взяточничество. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в четверг, 18 мая.

Фокин был замешан в четырех эпизодах и, по решению суда, отправится в колонию строгого режима на 11 лет. Он также будет обязан выплатить штраф в размере двух миллионов рублей. Его начальник Кулишов получил всего одну взятку, в связи с чем был приговорен к пяти годам колонии строгого режима и 1,2 миллиона рублей штрафа. Оба подсудимых не смогут работать в органах в течение шести и четырех лет после освобождения соответственно.