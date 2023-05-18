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Бывшие полицейские получили тюремные сроки за взятки на съемках сериала «Чикатило»

Дорогомиловский районный суд приговорил бывшего начальника управления охраны общественного порядка ГУ МВД Сергея Кулишова и его сотрудника Виталия Фокина к срокам в колонии за взяточничество. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в четверг, 18 мая.

Экс-полицейских осудили за взятки на съемках сериала «Чикатило»
© Вечерняя Москва

Установлено, что бывшие полицейские перекрывали движение на улицах столицы для проведения съемок сериала «Чикатило», которые проходили в 2020 году. Суд признал фигурантов виновными по статье «Получение взятки».

Фокин был замешан в четырех эпизодах и, по решению суда, отправится в колонию строгого режима на 11 лет. Он также будет обязан выплатить штраф в размере двух миллионов рублей. Его начальник Кулишов получил всего одну взятку, в связи с чем был приговорен к пяти годам колонии строгого режима и 1,2 миллиона рублей штрафа. Оба подсудимых не смогут работать в органах в течение шести и четырех лет после освобождения соответственно.

Других сотрудников полиции поймали на продаже данных об умерших. Пользуясь служебным положением они присылали в ритуальные конторы информацию об обнаруженных телах. Фигурантов приговорили к пяти годам колонии строгого режима.

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