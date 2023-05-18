Около 30 килограммов взрывчатого вещества нес на себе беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Стриж», который упал в среду, 17 мая, в Калужской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, что в земле образовалась большая воронка, а вокруг лежат поваленные деревья. Также заметны множественные обломки летательного аппарата.

17 мая сообщалось, что полиция проверяет информацию о подозрительном мужчине с огромной сумкой, который был замечен в районе трассы А-108 в деревне Тарутино в Калужской области, где упал неизвестный беспилотный летательный аппарат. Отмечается, что после взрыва дрона мужчина спешно покинул место. Местные жители заявили полиции, не знают этого человека, при этом он пытался все время слиться с толпой.