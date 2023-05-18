20 украинских диверсантов пытались прорваться в Белгородскую область

На территорию Белгородской области пытались прорваться 20 диверсантов, российские пограничники отразили из атаку. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Прорыв диверсантов был остановлен массированным встречным огнем со стороны пограничной службы ФСБ . В результате диверсионно-разведывательная группа была вынуждена отойти от российской границы.

7 мая сообщалось, что ФСБ задержала украинских диверсантов, планировавших атаковать военные самолеты России в Ивановской области. Их выявили в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Российские силовики проконтролировали полет подозрительного самолета, чтобы не была совершена возможная диверсия. Пилот, а также члены ДРГ, завербованные ГУР Министерства обороны Украины, задержаны в момент передачи средств поражения.