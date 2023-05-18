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Mash: в Брянской области неизвестные пытались поджечь релейный шкаф на ж/д дороге

В Брянской области неизвестные пытались поджечь релейный шкаф на железной дороге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Под Брянском пытались поджечь релейный шкаф на ж/д дороге
© Газета.Ru

Отмечается, что инцидент произошел на 20-м километре перегона Свень – Полужье.

По данным портала, местные жители заметили дымящийся в лесу ящик шнуровой части, используемый для сигнализации и связи. Также они увидели невысокого мужчину примерно 30 лет, убегающего с места ЧП.

Релейный шкаф удалось быстро потушить, особых повреждений нет.

За последнее время произошло несколько случаев диверсий на железных дорогах в разных городах России.

Так, ранее Telegram-канал Shot сообщил, что неизвестные подожгли сразу четыре релейных шкафа на железной дороге в Казани.

Накануне сообщалось, что в Ленинградской области совершили поджог релейного шкафа на железной дороге.

Также Shot сообщал, что неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге в Новосибирске. По информации канала, ночью 7 мая горящий релейный шкаф обнаружил машинист поезда.

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