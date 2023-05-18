Под Брянском пытались поджечь релейный шкаф на ж/д дороге

Mash: в Брянской области неизвестные пытались поджечь релейный шкаф на ж/д дороге
В Брянской области неизвестные пытались поджечь релейный шкаф на железной дороге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что инцидент произошел на 20-м километре перегона Свень – Полужье.
По данным портала, местные жители заметили дымящийся в лесу ящик шнуровой части, используемый для сигнализации и связи. Также они увидели невысокого мужчину примерно 30 лет, убегающего с места ЧП.
Релейный шкаф удалось быстро потушить, особых повреждений нет.
За последнее время произошло несколько случаев диверсий на железных дорогах в разных городах России.
Так, ранее Telegram-канал Shot сообщил, что неизвестные подожгли сразу четыре релейных шкафа на железной дороге в Казани.
Накануне сообщалось, что в Ленинградской области совершили поджог релейного шкафа на железной дороге.
Также Shot сообщал, что неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге в Новосибирске. По информации канала, ночью 7 мая горящий релейный шкаф обнаружил машинист поезда.