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Мужчина разбил турникет в московском метро и сдался полиции

В вестибюле метро мужчина разбил створку турникета, чтобы не платить за проезд, но позже сам сдался полиции. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 18 мая.

Мужчина разбил турникет в московском метро и сдался полиции
© РИА Новости

По ее словам, инцидент произошел на станции «Динамо». Пассажир не захотел платить за проезд, подошел к турникету и с силой ударил ногой по его створке. От удара деталь разбилась.

После совершения преступления мужчина спустился на станцию, однако позже вернулся к месту происшествия, и был задержан.

— Действия злоумышленника обоснованно квалифицированы по статье «Вандализм», — отметила Нефедова.

Примечательно, что ранее он уже был судим по статьям о вандализме и хулиганстве.

Аналогичные преступления произошли в середине апреля на станциях «Киевская» и «Юго-Восточная». Действия злоумышленников, которые повредили створки турникета и входные двери, попали на видео.

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