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В Москве по делу Пономарева задержан доцент МГУ

Доцент МГУ Михаил Лобанов задержан после обыска у него дома по делу экс-депутата Ильи Пономарева (признан иноагентом). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Татьяну Окушко.

В Москве по делу Пономарева задержан доцент МГУ
© соцсети

Пока непонятно, какой у Лобанова процессуальный статус. Сам он написал в своем телеграм-канале, что «не имеет отношения к Пономареву», а следователи используют формальный повод для обыска в его квартире. Ранее сообщалось, что по делу экс-депутата проходят обыски в четырех регионах России. Следователей заинтересовали участники «Съезда народных депутатов» (организация признана нежелательной на территории РФ), которые были связаны с Пономаревым. В России Пономарева обвиняют в дискредитации российской армии, против него возбуждено уголовное дело.

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