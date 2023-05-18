Хакера осудили за атаки на сайты президента и Минобороны России

Ростовский областной суд признал виновным IT-специалиста Евгения Котикова, участвовавшего в DDoS-атаке на сайты президента Российской Федерации и Министерства обороны РФ . Об этом в четверг, 18 мая, сообщает ФСБ по Ростовской области .

Котикова приговорили к трем годам колонии-поселения, также ему назначили штраф в размере 800 тысяч рублей. Следствие и суд установили, что с февраля 2022 года фигурант решил участвовать в организованной украинской атаке на информационные системы критической информационной инфраструктуры России. У Котикова был конфискован персональный компьютер.