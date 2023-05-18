На Кипре подтвердили арест двух человек в связи с покушением на россиянина
Полиция Кипра подтверждает арест двух граждан в связи с покушением на россиянина, проживающего в Пафосе, однако воздерживается от раскрытия каких-либо других деталей. Об этом заявил в среду корреспонденту ТАСС официальный представитель столичного департамента полиции Христос Андреу.
"Мы не можем предоставить детали по данному расследованию, но мы можем подтвердить, что в минувшие субботу и воскресенье были задержаны два человека по данному делу", - сказал он.
Андреу также сказал, что не может подтвердить, что человек, на которого готовилось покушение, является журналистом.
По его словам, срок содержания под стражей задержанных истекает в пятницу.
"Теперь дело будет передано в офис генерального прокурора для его рассмотрения и определения дальнейших шагов", - добавил Андреу.
Вопрос, было ли проинформировано посольство РФ об аресте граждан, один из которых, судя по сообщениям СМИ, является россиянином, представитель полиции оставил без ответа.
Ранее местный телеканал Alpha сообщил о том, что полиция Кипра раскрыла подготовку покушения на российского журналиста, имя которого не называется. Арестованы два человека, в Пафосе и Лимасоле. Организатором покушения якобы является 56-летний россиянин. При этом телеканал отмечает, что в ходе расследования появились данные о личных и финансовых разногласиях предполагаемого организатора покушения и его потенциальной жертвы.
Посольство РФ в Никосии находится в контакте с правоохранительными органами.