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Ройзман отреагировал на запрос прокуратуры о штрафе по его делу

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иностранным агентом) назвал «вегетарианским» требование прокурора назначить ему штраф по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом он сообщил журналистам в суде, передает РИА «Новости».

Ройзман назвал "вегетарианским" запрос прокуратуры по его делу
© Газета.Ru

«Абсолютно такой вегетарианский запрос. Все понимают, что ничего плохого я не совершил», — сказал он.

По его словам, приговор пока не озвучен, поэтому не стоит загадывать заранее.

Ранее гособвинение запросило для Ройзмана штраф в 260 тыс. рублей по делу о дискредитации армии.

Сам политик отказался от дачи показаний.

Суд не стал приобщать к уголовному делу Евгения Ройзмана некоторые из обращений в его поддержку, в частности, от певицы Аллы Пугачевой.

Судья назвал обращение певицы «непроцессуальным» — оно не было оформлено по требованиям УПК. Ройзман пообещал, что поставит это обращение «в рамочку и на стену повесит».

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