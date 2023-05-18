Назван срок восстановления поврежденного участка ж/д в Крыму

По словам главы ведомства Николая Лукашенко, сразу же будет запущено движение составов.

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Инцидент произошёл в 07:45 мск. Глава полуострова Сергей Аксёнов сообщил, что в результате происшествия никто не пострадал. Для пассажиров будет организован трансфер автобусами.

Как уточнила пресс-служба Крымской железной дороги, причиной схода вагонов с зерном стало «вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта».