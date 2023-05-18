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В Казани неизвестные диверсанты подожгли релейные шкафы на железной дороге

В Казани сотрудники правоохранительных органов ведут розыск неизвестных диверсантов, устроивших поджог релейных шкафов на железной дороге. Об этом в четверг, 18 мая, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, оборудование подожгли возле станции Дербышки. Прибывшие на место ЧП со служебными собаками полицейские начали розыск подозреваемых, однако взять след собакам не удалось.

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Возле сгоревших шкафов нашли зажигалку и шариковую ручку. Из-за устроенной диверсии задержали движение пяти грузовых составов.

21 апреля в Калужской области задержали студентов, подозреваемых в поджоге железнодорожных шкафов.

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