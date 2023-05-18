Туриста задержали на Красной площади с бутылками бензина

Подозрительного гостя столицы с двумя бутылками бензина задержали на Красной площади, передает Shot.

По данным Telegram-канала, 36-летний житель Забайкальского края был задержан вечером среды, 17 мая, в центре Москвы. Полицейские на дежурстве заметили странное поведение мужчины. Он якобы подходил к людям в толпе и пытался с ними вести диалог.

Мужчина задержали и обнаружили, что при себе у туриста оказались две пол-литровых бутылки бензина, однако их предназначение задержанный комментировать отказался.

Когда подозрительного забайкальца привезли в отдел внутренних дел, его самочувствие резко ухудшилось. Полицейские вызвали «скорую», которая отвезла потерпевшего в больницу. Там врачи диагностировали у пациента отравление ядами или химикатами, которое привело к психическому расстройству.