В Петербурге нашли тело гражданина Белоруссии

В Санкт-Петербурге нашли тело гражданина Белоруссии
Его обнаружила жительница одного из домов на Пулковском шоссе.
Его обнаружила жительница одного из домов на Пулковском шоссе. Мужчина был весь в крови. Погибшим оказался гражданин Белоруссии, который приехал в Россию с частным визитом в начале 2016 года, передаёт РЕН ТВ.
При осмотре специалисты выявили у иностранца перелом носа, а также множество ссадин и других повреждений лица. Сейчас тело находится в морге для экспертизы, которая поможет выяснить причины смерти. Проводится проверка.