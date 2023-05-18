В Петербурге нашли тело гражданина Белоруссии

Его обнаружила жительница одного из домов на Пулковском шоссе.

Его обнаружила жительница одного из домов на Пулковском шоссе. Мужчина был весь в крови. Погибшим оказался гражданин Белоруссии, который приехал в Россию с частным визитом в начале 2016 года, передаёт РЕН ТВ.