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В Санкт-Петербурге нашли тело гражданина Белоруссии

Его обнаружила жительница одного из домов на Пулковском шоссе.

В Петербурге нашли тело гражданина Белоруссии
© РИА Новости

Его обнаружила жительница одного из домов на Пулковском шоссе. Мужчина был весь в крови. Погибшим оказался гражданин Белоруссии, который приехал в Россию с частным визитом в начале 2016 года, передаёт РЕН ТВ.

При осмотре специалисты выявили у иностранца перелом носа, а также множество ссадин и других повреждений лица. Сейчас тело находится в морге для экспертизы, которая поможет выяснить причины смерти. Проводится проверка.

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