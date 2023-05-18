Пострадавший на Пхукете россиянин рассказал о своем самочувствии

Денис Фатеркин, один из пострадавших на Пхукете российских туристов, рассказал телеканалу "360" о своем самочувствии. Он отметил, что его госпитализировали вместе с супругой.

"[Чувствую себя] нормально. Мы сейчас в больнице", – сказал россиянин, отметив, что не может долго разговаривать.

Его брат между тем поделился, что о случившемся узнал через СМИ и пока не в курсе, какие травмы получил Фатеркин и его жена.