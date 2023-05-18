Названа причина схода грузового поезда в Крыму

«Сегодня, 18 мая 2023 года произошел сход грузового поезда в результате произошедшего вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта», - говорится в сообщении.

В результате ЧП никто не пострадал, угрозы экологии нет. Движение пригородных поездов было временно приостановлено. Перевозка пассажиров будет организована по временной схеме с использованием автобусов. В настоящее время на месте происшествия работают специалисты, были направлены восстановительные поезда.