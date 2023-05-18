Названа причина схода грузового поезда в Крыму
Сход грузового поезда в Крыму произошел из-за вмешательства посторонних лиц, сообщила Крымская железная дорога.
«Сегодня, 18 мая 2023 года произошел сход грузового поезда в результате произошедшего вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта», - говорится в сообщении.
В результате ЧП никто не пострадал, угрозы экологии нет. Движение пригородных поездов было временно приостановлено. Перевозка пассажиров будет организована по временной схеме с использованием автобусов. В настоящее время на месте происшествия работают специалисты, были направлены восстановительные поезда.
О том, что в Симферопольском районе сошли с рельсов вагоны с зерном ранее сообщил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, движение электропоездов на перегоне Симферополь - Севастополь временно приостановлено. На месте ЧП работают профильные ведомства.