Шесть риелторов задержали по делу об аренде несуществующего жилья в Москве

«Подозреваемые, организовав риелторское агентство недвижимости, размещали на различных интернет-площадках объявления о сдаче в аренду несуществующих жилых помещений. Злоумышленники в ходе телефонных разговоров с гражданами, которых заинтересовала реклама жилья, представлялись сотрудниками агентства недвижимости и приглашали в офис для подбора подходящего варианта квартиры. Они предлагали клиентам выбрать пакет услуг по имеющимся в агентстве расценкам. После подписания договора и получения аванса аферисты исчезали с похищенными деньгами и распоряжались ими по своему усмотрению, на телефонные звонки потерпевших не отвечали. В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемых. Ими оказались трое мужчин и три девушки в возрасте от 20 до 28 лет. Одна из задержанных ранее привлекалась к уголовной ответственности», - рассказал Васенин.