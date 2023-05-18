Шесть риелторов задержали по делу об аренде несуществующего жилья в Москве
Полицейские задержали шестерых сотрудников агентства недвижимости, подозреваемых в серии мошенничеств по отношению к клиентам в столице. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве, полковник внутренней службы Владимир Васенин.
«Подозреваемые, организовав риелторское агентство недвижимости, размещали на различных интернет-площадках объявления о сдаче в аренду несуществующих жилых помещений. Злоумышленники в ходе телефонных разговоров с гражданами, которых заинтересовала реклама жилья, представлялись сотрудниками агентства недвижимости и приглашали в офис для подбора подходящего варианта квартиры. Они предлагали клиентам выбрать пакет услуг по имеющимся в агентстве расценкам. После подписания договора и получения аванса аферисты исчезали с похищенными деньгами и распоряжались ими по своему усмотрению, на телефонные звонки потерпевших не отвечали. В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемых. Ими оказались трое мужчин и три девушки в возрасте от 20 до 28 лет. Одна из задержанных ранее привлекалась к уголовной ответственности», - рассказал Васенин.
Он добавил, что в ходе обысков в офисах агентства и по местам проживания фигурантов были изъяты мобильные телефоны, оргтехника, SIM-карты, различная документация, а также другие предметы, представляющие интерес для следствия. Материальный ущерб от действий задержанных составил более 2 млн руб. К настоящему моменту полицейские выявили 11 эпизодов противоправной деятельности злоумышленников, 11 граждан были признаны потерпевшими.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Суд избрал всем фигурантам меру пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проверяют подозреваемых на причастность к другим эпизодам преступной деятельности.