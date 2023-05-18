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Россиянина приговорили к девяти годам колонии за финансирование террористов

Второй Западный окружной военный суд приговорил Амура Казмахова к девяти годам колонии строгого режима за финансирование международной террористической организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Россиянина приговорили к девяти годам колонии за финансирование террористов
© Lenta.ru

Мужчину признали виновным по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности») Уголовного кодекса РФ.

Следствие и суд установили, что в декабре 2017 года и в ноябре 2018 года мужчина из Москвы переводил деньги на расчетные счета лиц, которые в том числе входили в состав незаконных вооруженных формирований и принимали участия в боевых действиях.

Во время обысков у мужчины обнаружили запрещенную литературу, атрибутику экстремистской направленности, а также банковскую карту, которая использовалась для финансирования террористов.

Ранее сообщалось, что жителя Железногорска заподозрили в госизмене после попытки вступить в украинский легион.

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