Курский губернатор сообщил о пострадавших из-за атаки ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что при атаке украинских формирований в поселке Глушково пострадали два человека. Об этом глава региона написал в Telegram.

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Старовойт сообщил, что украинские военные сбросили взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке.

По предварительной информации, двое жителей были ранены.

Утром об обстреле украинскими дронами-камикадзе Глушковского района сообщал Telegram-канал Shot. По информации источника, под обстрел попал хутор Заря, расположенный в 100 метрах от российско-украинской границы. Всего было выпущено три беспилотника. В результате падения и детонации дронов никто не пострадал.

Поздним вечером тот же участок местности ВСУ обстреляли из стрелкового оружия.