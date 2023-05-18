Курский губернатор сообщил о пострадавших из-за атаки ВСУ

Курский губернатор сообщил о двух пострадавших из-за атаки ВСУ на поселок Глушково
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что при атаке украинских формирований в поселке Глушково пострадали два человека. Об этом глава региона написал в Telegram.
Старовойт сообщил, что украинские военные сбросили взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке.
По предварительной информации, двое жителей были ранены.
Утром об обстреле украинскими дронами-камикадзе Глушковского района сообщал Telegram-канал Shot. По информации источника, под обстрел попал хутор Заря, расположенный в 100 метрах от российско-украинской границы. Всего было выпущено три беспилотника. В результате падения и детонации дронов никто не пострадал.
Поздним вечером тот же участок местности ВСУ обстреляли из стрелкового оружия.
17 мая Старовойт заявил, что один человек пострадал при обстреле Кореневского района украинскими силами. По информации губернатора, зафиксировано 11 прилетов между Гордеевкой и Троицким. В результате были повреждены линии электропередачи, обесточены поселки.