Дрон попытался атаковать вышку сотовой связи в Курской области

В Курской области украинский дрон-камикадзе попытался атаковать вышку сотовой связи. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Утром 18 мая БПЛА попытался снести вышку сотовой связи около деревни Внезапное Кореневского района. Военные сумели его посадить, а атака в итоге провалилась», — сказано в сообщении.

Ранее беспилотник Вооруженных сил Украины сбросил снаряд на автомобильный пропускной пункт Суджа в Курской области в 200 метрах от государственной границы Российской Федерации, двое пограничников получили осколочные ранения.

До этого об обстреле украинскими дронами-камикадзе Глушковского района Курской области сообщал Telegram-канал Shot. По информации источника, атака была совершена на хутор Заря, расположенный в 100 метрах от российско-украинской границы.