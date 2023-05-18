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СМИ: к соратникам экс-депутата Пономарева пришли с обысками

Утром в четверг, 18 мая, силовики устроили обыски у соратников экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева* (признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов в России). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его словам, обыски проводятся в нескольких регионах. Других деталей источник агентства не привел.

На записи, опубликованной РИА Новости, видно, как силовики выламывают дверь в квартиру, затем показаны лежащие на полу женщина и мужчина.

В конце декабря 2022 года сообщалось, что в семи российских регионах прошли обыски по возбужденному против Пономарева уголовному делу о фейках о российской армии. Пономарева, живущего на Украине, ранее объявили в розыск и заочно арестовали.

СМИ писали, что обыски проводились у администраторов Telegram-каналов и бывших муниципальных депутатов Москвы.

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