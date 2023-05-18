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Несовершеннолетний изнасиловал десятилетнюю девочку в Забайкалье

В Забайкальском крае 15-летний подросток изнасиловал десятилетнюю девочку.

Несовершеннолетний изнасиловал десятилетнюю девочку в Забайкалье
© Vse42.ru

Как сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю, 15-летнего местного жителя обвиняют по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, с использованием его беспомощного состояния).

По данным СК, десятилетняя девочка в силу своего возраста могла не осознавать преступный характер деяний обвиняемого. Инцидент произошел 12 марта 2023 года. Следователи направили уголовное дело о совершении насильственных действий сексуального характера в суд. Подростку может грозить до 20 лет колонии.

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