Несовершеннолетний изнасиловал десятилетнюю девочку в Забайкалье

Как сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю, 15-летнего местного жителя обвиняют по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, с использованием его беспомощного состояния).

По данным СК, десятилетняя девочка в силу своего возраста могла не осознавать преступный характер деяний обвиняемого. Инцидент произошел 12 марта 2023 года. Следователи направили уголовное дело о совершении насильственных действий сексуального характера в суд. Подростку может грозить до 20 лет колонии.