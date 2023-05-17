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СМИ сообщили об обстреле нефтеналивной станции в Брянской области

Выстрел дистанционно сделали из гранатомёта, который был прикреплён к дереву.

Стало известно об обстреле нефтеналивной станции под Брянском
© РИА Новости

По данным Telegram-канала Baza, во время обхода территории нефтеналивной станции в посёлке Жеча работники обнаружили в одном из резервуаров с нефтью дыру размером 10*15 сантиметров. Также были найдены повреждения на стоящем рядом столбе.

Позже в 250 метрах от станции был обнаружен РПГ-22. В результате диверсии утечки топлива не произошло. Пострадавших нет.

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