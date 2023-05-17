Более 20 россиян пострадали при ЧП с катером в Пхукете

Более 20 россиян пострадали при столкновении катера с вышкой в Таиланде
В Таиланде при столкновении катера с сигнальной вышкой пострадали 21 гражданин России. Об этом сообщается в Telegram-канале Генконсульства РФ в Пхукете.
Инцидент произошел 17 мая в районе 17:00 по местному времени.
«Скоростной катер "Танатип Марин 555", возвращавшийся в порт Чалонг провинции Пхукет после морской прогулки, столкнулся с сигнальной вышкой недалеко от берега», — говорится в тексте.
На борту находилось 37 пассажиров, из которых 21- граждане РФ. Российские туристы получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. На данный момент они находятся в стабильном состоянии.