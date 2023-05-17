Более 20 россиян пострадали при ЧП с катером в Пхукете

По меньшей мере 35 человек, включая 21 гражданина России, получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения катера с сигнальной вышкой у берегов Таиланда, все пострадавшие были доставлены в медучреждения, говорится в Telegram-канале Генконсульства РФ в Пхукете. В катере всего находилось 37 человек, не пострадали только двое.