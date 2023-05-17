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Более 20 россиян пострадали при ЧП с катером в Пхукете

По меньшей мере 35 человек, включая 21 гражданина России, получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения катера с сигнальной вышкой у берегов Таиланда, все пострадавшие были доставлены в медучреждения, говорится в Telegram-канале Генконсульства РФ в Пхукете. В катере всего находилось 37 человек, не пострадали только двое.

Более 20 россиян пострадали при ЧП с катером в Пхукете
© globallookpress.com

На борту находилось 37 пассажиров, из них 21 — граждане России. Российские туристы получили травмы различной степени тяжести и были оперативно доставлены в медицинские учреждения Пхукета. Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии, — говорится в сообщении.

ТАСС со ссылкой на отделение министерства здравоохранения в Пхукете сообщает, что ЧП произошло в 100 м от берега, недалеко от пирса бухты Чалонг. Предварительной причиной ЧП стала халатность капитана судна.

Уточняется, что в списке пострадавших, помимо 21 россиянина, значатся восемь граждан Казахстана, трое тайцев и по одному гражданину Гонконга, Китая и Украины.

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