Более 20 россиян пострадали при ЧП с катером в Пхукете
По меньшей мере 35 человек, включая 21 гражданина России, получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения катера с сигнальной вышкой у берегов Таиланда, все пострадавшие были доставлены в медучреждения, говорится в Telegram-канале Генконсульства РФ в Пхукете. В катере всего находилось 37 человек, не пострадали только двое.
На борту находилось 37 пассажиров, из них 21 — граждане России. Российские туристы получили травмы различной степени тяжести и были оперативно доставлены в медицинские учреждения Пхукета. Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии, — говорится в сообщении.
ТАСС со ссылкой на отделение министерства здравоохранения в Пхукете сообщает, что ЧП произошло в 100 м от берега, недалеко от пирса бухты Чалонг. Предварительной причиной ЧП стала халатность капитана судна.
Уточняется, что в списке пострадавших, помимо 21 россиянина, значатся восемь граждан Казахстана, трое тайцев и по одному гражданину Гонконга, Китая и Украины.