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В Москве подростки ограбили пункт обмена валюты на 34 тысячи долларов

В Москве двое молодых людей 2004 и 2005 годов рождения вынесли из пункта обмена валюты 34 тысячи долларов США. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Подростки ограбили пункт обмена валюты на $34 тыс. в Москве
© РИА Новости

Правоохранители установили, что юноша и подросток познакомились через интернет: с ними связался организатор ограбления. Неизвестный рассказал злоумышленникам, что на Пятницкой улице проводят операции по обмену криптовалюты на рубли и другую иностранную валюту.

Тогда молодые люди пришли в пункт обмена и заявили, что хотят продать свою криптовалюту. Затем грабители потребовали пересчитать деньги, а когда сотрудница организации достала купюры, они распылили перцовый баллончик в глаза ей и ее коллеге. Один из злоумышленников схватил деньги и скрылся.

«Один из соучастников 2004 г.р. задержан на месте, второй — несовершеннолетий 2005 г.р. явился в правоохранительные органы самостоятельно», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Татарстане неизвестные за одну минуту ограбили ювелирный магазин на 10 млн руб.

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