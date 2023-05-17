Подростки ограбили пункт обмена валюты на $34 тыс. в Москве

В Москве двое молодых людей 2004 и 2005 годов рождения вынесли из пункта обмена валюты 34 тысячи долларов США. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Правоохранители установили, что юноша и подросток познакомились через интернет: с ними связался организатор ограбления. Неизвестный рассказал злоумышленникам, что на Пятницкой улице проводят операции по обмену криптовалюты на рубли и другую иностранную валюту.

Тогда молодые люди пришли в пункт обмена и заявили, что хотят продать свою криптовалюту. Затем грабители потребовали пересчитать деньги, а когда сотрудница организации достала купюры, они распылили перцовый баллончик в глаза ей и ее коллеге. Один из злоумышленников схватил деньги и скрылся.

«Один из соучастников 2004 г.р. задержан на месте, второй — несовершеннолетий 2005 г.р. явился в правоохранительные органы самостоятельно», — говорится в сообщении.