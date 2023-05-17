Легкомоторный самолет разбился в Коми

В Усть-Кулуме (Республика Коми) в среду, 17 мая, рухнул легкомоторный самолет. В результате ЧП пострадали два человека, пишет РЕН ТВ.

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По данным телеканала, ЧП произошло при взлете. Воздушное судно зацепилось за провода и рухнуло на землю.

Источник уточнил, что на борту находились два человека. В настоящее время их осматривают врачи.

Подробности и причины инцидента выясняются.