Легкомоторный самолет разбился в Коми
В Усть-Кулуме (Республика Коми) в среду, 17 мая, рухнул легкомоторный самолет. В результате ЧП пострадали два человека, пишет РЕН ТВ.
По данным телеканала, ЧП произошло при взлете. Воздушное судно зацепилось за провода и рухнуло на землю.
Источник уточнил, что на борту находились два человека. В настоящее время их осматривают врачи.
Подробности и причины инцидента выясняются.
Ранее сообщалось, что в районе аэропорта Ухты потерпел крушение легкомоторный самолет Cessna. Пилот и пассажиры погибли.