Пассажира сняли с рейса Мурманск-Москва за неудачную шутку

Правоохранители сняли с рейса Мурманск-Москва 69-летнего мужчину, который в шутку заявил, что у него имеются в наличии опасные вещества. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по Северо-Западному округу.

В пресс-службе пояснили, что инцидент произошел в среду утром, 17 мая.

Житель Мурманска, уточнили в ведомстве, в разговоре с другим пассажиром рассказал, что ему удалось пронести на борт лайнера опасное вещество.

На место происшествия были вызваны представители экстренных служб. Они тщательно осмотрели воздушное судно, пассажиров, багаж и ручную кладь. Опасные вещества при обыске не были обнаружены.

Стражи порядка доставили мужчину в дежурную часть. В настоящее время решается вопрос о о привлечении его к ответственности в соответствии с законодательством.