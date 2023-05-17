Сына премьера Армении попытались похитить

Днем в среду, 17 мая, сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна - Ашота Пашиняна - попытались похитить рядом с его домом. Об этом сообщает газета «Айкакан жаманак».

По предварительной версии, похитить Пашиняна-младшего пытались члены общественной организации «Зов сыновей», созданной родителями погибших в карабахском конфликте военных.

Издание утверждает, что члены организации заставили сына премьера сесть в их машину, затем ему удалось выпрыгнуть из авто, но его сбил второй автомобиль «Зова сыновей».

Пашинян-младший получил травму ноги и обратился в полицию.

Представители организации заявили ТАСС, что попытки похищения не было - случилась драка. По их словам, это произошло после того, как родители погибших военных увидели Пашиняна-младшего на выходе из здания суда.

23-летний Ашот Пашинян - единственный сын армянского премьера. У политика также есть три дочери. В 2018 году сын Пашиняна отправился на военную службу в Нагорный Карабах.