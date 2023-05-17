$79.98+0.8887.16+1.08

СМИ сообщили о попытке похищения сына премьера Армении

Днем в среду, 17 мая, сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна - Ашота Пашиняна - попытались похитить рядом с его домом. Об этом сообщает газета «Айкакан жаманак».

Сына премьера Армении попытались похитить
© РИА Новости

По предварительной версии, похитить Пашиняна-младшего пытались члены общественной организации «Зов сыновей», созданной родителями погибших в карабахском конфликте военных.

Издание утверждает, что члены организации заставили сына премьера сесть в их машину, затем ему удалось выпрыгнуть из авто, но его сбил второй автомобиль «Зова сыновей».

Пашинян-младший получил травму ноги и обратился в полицию.

Представители организации заявили ТАСС, что попытки похищения не было - случилась драка. По их словам, это произошло после того, как родители погибших военных увидели Пашиняна-младшего на выходе из здания суда.

23-летний Ашот Пашинян - единственный сын армянского премьера. У политика также есть три дочери. В 2018 году сын Пашиняна отправился на военную службу в Нагорный Карабах.

В начале апреля 2023-го спикер парламента Армении Ален Симонян сообщил о нападении на Ашота Пашиняна, но сам молодой человек позже опроверг эту информацию.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий