Рисовавший кресты на улицах Москвы мужчина стал фигурантом уголовного дела

В Москве полиция задержала 25-летнего мужчину, рисовавшего красные кресты на улицах перед Днем Победы, против него возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Об этом сообщает Baza.

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По информации издания, красные кресты на асфальте появились в центре Москвы в ночь на 9 мая.

В некоторых российских СМИ появились предположения, что они могут быть точками расположения геодезических пунктов для топографической съемки местности. В то же время украинские паблики стали публиковать посты, согласно которым эти кресты были метками для беспилотников.