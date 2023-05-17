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Рисовавший кресты на улицах Москвы мужчина стал фигурантом уголовного дела

В Москве полиция задержала 25-летнего мужчину, рисовавшего красные кресты на улицах перед Днем Победы, против него возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Об этом сообщает Baza.

Рисовавший кресты на улицах Москвы мужчина стал фигурантом уголовного дела
© Lenta.ru

По информации издания, красные кресты на асфальте появились в центре Москвы в ночь на 9 мая.

В некоторых российских СМИ появились предположения, что они могут быть точками расположения геодезических пунктов для топографической съемки местности. В то же время украинские паблики стали публиковать посты, согласно которым эти кресты были метками для беспилотников.

По версии следствия, мужчина нарисовал кресты у домов в Большом Козловском переулке и на Нижней Красносельской улице, чем «создал реальную угрозу подрыва безопасности государства». Ему вменяется хулиганство по мотивам политической ненависти.

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