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Сына премьера Армении похитили

Сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашота похитили в среду, сообщает армянская газета «Айкакан жаманак». Однако вскоре ему удалось сбежать от злоумышленников.

Сына премьера Армении попытались похитить
© РИА Новости

17 мая около 14:00 по московскому времени сына Пашиняна силой посадили в машину рядом с его домом и увезли в неизвестном направлении. Однако затем, как заявляется, Ашоту удалось выпрыгнуть из машины, после чего его сбил второй автомобиль злоумышленников, следовавший позади.

Сын премьера получил ранения ног, а похитители скрылись. Затем Ашот обратился в полицию. По предварительным данным, к похищению причастна организация «Зов сыновей», созданная семьями погибших в Карабахе осенью 2020 года солдат.

В апреле спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что на Ашота Пашиняна совершили нападение.

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