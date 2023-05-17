Сына премьера Армении попытались похитить

17 мая около 14:00 по московскому времени сына Пашиняна силой посадили в машину рядом с его домом и увезли в неизвестном направлении. Однако затем, как заявляется, Ашоту удалось выпрыгнуть из машины, после чего его сбил второй автомобиль злоумышленников, следовавший позади.