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Семь школьников в Саратовской области отравились жидкостью для вейпов

Семь учеников школы №6 города Балашов (Саратовская область) отравились жидкостью для вейпов. Об этом в среду, 17 мая, сообщил Telegram-канал 112.

Семь школьников в Саратовской области отравились жидкостью для вейпов
© Вечерняя Москва

По имеющимся данным, один из учеников седьмого класса разбил флакон с жидкостью. Находившиеся рядом школьники надышались парами, из-за чего им потребовалась медицинская помощь, отмечает канал.

Инцидент подтвердил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин. По его информации, на самочувствие пожаловались шесть учеников. В частности, трем школьницам потребовалась помощь врачей.

— Жалобы одышка, тахикардия. С их слов разбили пузырек с курительной смесью и надышались, — написал Костин в своем Telegram-канале (пунктуация и орфография автора сохранены).

Президент России Владимир Путин 28 апреля подписал закон о запрете продажи вейпов и сопутствующих расходных материалов несовершеннолетним. Кроме того, вводится ряд ограничений на распространение устройств.

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