МВД сообщило о задержании администраторов ряда телеграм-каналов

За вымогательство задержаны организаторы сети телеграм-каналов
МВД сообщило о задержании администраторов региональных Телеграм-каналов по подозрению в вымогательстве. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, в частности, были задержаны диджитал-директор PR-агентства, замначальника отдела госпредприятия и профессиональный журналист, который писал тексты для канала.
По данным МВД, подозреваемые создали сеть каналов, освещающих общественно-политическую жизнь ряда крупных регионов.
«Для привлечения аудитории эти ресурсы получали яркие и «токсичные» наименования. Публикуемые материалы содержали недостоверные сведения, дискредитирующие региональных руководителей и крупных предпринимателей», — говорится в сообщении ведомства.
Предположительно, владельцы вымогали деньги за установку «блоков не негатив». Учетные записи организаторов регистрировались на сим-карты операторов мобильной связи Украины, Черногории, Словении и Испании.
Напомним, в феврале в Москве арестовали администратора Телеграм-канала «Новый век» Александра Гусова по обвинению в вымогательстве 12 млн рублей. В 2022 году по аналогичному делу арестовали администраторов нескольких каналов, среди них были журналист Александра Баязитова и экс-главреда Tatler Ариан Романовский.