МВД сообщило о задержании администраторов ряда телеграм-каналов

МВД сообщило о задержании администраторов региональных Телеграм-каналов по подозрению в вымогательстве. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, в частности, были задержаны диджитал-директор PR-агентства, замначальника отдела госпредприятия и профессиональный журналист, который писал тексты для канала.

По данным МВД, подозреваемые создали сеть каналов, освещающих общественно-политическую жизнь ряда крупных регионов.

«Для привлечения аудитории эти ресурсы получали яркие и «токсичные» наименования. Публикуемые материалы содержали недостоверные сведения, дискредитирующие региональных руководителей и крупных предпринимателей», — говорится в сообщении ведомства.

Предположительно, владельцы вымогали деньги за установку «блоков не негатив». Учетные записи организаторов регистрировались на сим-карты операторов мобильной связи Украины, Черногории, Словении и Испании.