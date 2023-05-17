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Мужчина убил москвичку во время поиска закладки с наркотиком в лесу

В лесном массиве у деревни Борисовка городского округа Подольск обнаружили тело 40-летней москвички, сообщает ГСУ СК России по Московской области. Подозреваемым в убийстве женщины стал напарник, с которым они вместе искали закладку.

Мужчина убил москвичку во время поиска закладки с наркотиком в лесу
© Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Мужчина рассказал, что по просьбе убитой они пришли в лес для поиска тайника с наркотиком. В процессе они поссорились, и он ударил потерпевшую арматурой по голове. Подозреваемому предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

Ранее в лесу в Новой Москве местный житель нашел труп мужчины с ножевыми ранениями.

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