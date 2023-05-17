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В России у подпольных оружейников изъяли почти 400 единиц оружия

ФСБ, МВД и Росгвардия в ходе проведения проверок выявили в 44 регионах России 165 подпольных оружейников. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ пишет ТАСС.

В России у подпольных оружейников изъяли почти 400 единиц оружия
© globallookpress.com

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена противоправная деятельность 165 жителей 44 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», - пояснили в ФСБ.

По данным спецслужбы, были изъяты 399 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производств, в том числе пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, винтовки, карабины, ружья, пистолеты и револьверы.

Оперативные мероприятия проводились как в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, так и в Дагестане, Ингушетии, Мордовии, Северной Осетии и Якутии. А также в других регионах страны по адресам проживания нелегальных оружейников.

Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается, заверили в ФСБ.

Ранее ФСБ России пресекла подготовку военной разведкой Украины терактов в Крыму, среди целей был глава региона Сергей Аксенов, председатель парламента республики Владимир Константинов и мэр Ялты Янин Павленко. Кроме того, мишенями для терактов должны были стать объекты транспортной инфраструктуры полуострова.

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