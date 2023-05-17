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Силовики задержали подозреваемого в организации диверсии на ЛЭП в Саратове

Силовики задержали диверсанта, заложившего самодельное взрывное устройство (СВУ) под линиями электропередачи (ЛЭП) в Саратове. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Силовики задержали подозреваемого в организации диверсии на ЛЭП в Саратове
© РИА Новости

По данным канала, сейчас подозреваемого допрашивают. Отмечается, что СВУ собирались привести в действие с помощью электродетонатора. Масса взрывчатого вещества была около 1,8 килограмма.

4 мая, СВУ заметил местный житель. Он позвонил в правоохранительные органы. Приехавшие на место сотрудники экстренных служб обнаружили под ЛЭП две бутылки с неизвестным веществом, а также пакет с проводами, батарейкой и микросхемой. Взрывное устройство было уничтожено.

ЛЭП, под которой СВУ было спрятано, обеспечивает электричеством два района Саратова — Ленинский и Гагаринский.

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