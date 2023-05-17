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Прокуратура пришла с проверкой в Европейский университет в Петербурге

Прокуратура пришла в Европейский университет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил «Фонтанке» источник, знакомый с ситуацией.

Прокуратура пришла с проверкой в Европейский университет в Петербурге
© Lenta.ru

По сведениям издания, в высшем учебном заведении начали проверку по жалобе некоего гражданина. Она может быть связана с законодательством об экстремизме, пояснил собеседник.

До этого в некоторых Telegram-каналах появились данные о том, что Рособрнадзор и прокуратура организовали внеплановую проверку Европейского университета в Петербурге. Сотрудники ведомств якобы просматривают содержание научных работ и программ, в частности, публикации сотрудников вуза, а также темы диссертаций и личные дела магистрантов и аспирантов.

В 2016 году Европейский университет попадал в поле зрения прокуратуры и Рособрнадзора. Тогда университет на год лишился лицензии на образовательную деятельность. С 2016 года вуз проверяли 13 раз, в том числе трижды проходила проверка Рособрнадзора.

В марте сообщалось, что Минобрнауки назначило проверку Российскому университету дружбы народов (РУДН) из-за флагов Украины в здании вуза.

Выяснилось, что эти флаги появились в здании РУДН по случаю тематической выставки землячеств, в которой принимали участие украинские студенты вуза. Кроме Украины на выставке землячеств были представлены в том числе Грузия, Молдова, Черногория, Сербия, Кипр и Греция. После публикации фотографий с выставки руководство РУДН подверглось критике в соцсетях.

После произошедшего депутат Госдумы Олег Смолин выступил против отмены украинской культуры в России.

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