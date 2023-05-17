Российские пограничники сбили два украинских боевых дрона в Брянской области

В Брянской области российские пограничники перехватили два украинских боевых дрона. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Беспилотники намеревались атаковать объекты инфраструктуры региона.

Пограничники применили антидроновое ружье и приземлили один дрон в Севском районе, а второй у поселка Белая Березка.

Беспилотники сдетонировали при падении. Пострадавших и разрушений нет.