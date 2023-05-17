В жилом доме в центре Оренбурга произошел пожар

В центре Оренбурга в жилом доме произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Оренбургской области.

В заявлении регионального главка говорится, что сообщение о возгорании в жилом доме на улице Максима Горького поступило в среду днем.

Уточняется, что сейчас на месте работают расчеты 4-й и 5-й пожарно-спасательных частей ГУ МЧС России по Оренбургской области.

«По прибытии сотрудники определили, что горит квартира на чердачном этаже», - отмечается в сообщении.

В МЧС также проинформировали о работе звеньев газодымозащитной службы. Для борьбы с огнем используется автолестница.

Как стало известно, огонь перешел на крышу здания. Согласно данным МЧС РФ, кровля горит на площади 800 кв. м. Службам удалось спасти двоих человек. Десятерых жильцов эвакуировали. Тушением пожара занимаются

53 человека. Кроме того, в процессе тушения задействованы 20 единиц техники.